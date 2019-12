Tänaku suurim ohustaja lõppenud hooajal: sõitsin 2% alla oma võimete

"Olid mõned etapid, kus olime pisut hädas. Ma mõtlen, et vahest ma saanuks olla 2% parem. Mitte palju, vaid natuke," sõnas Neuville Hyundai tiimile antud aastalõpuintervjuus.

"Kuid kui tervele hooajale mõelda, siis tegime korraliku aasta. Neid etappe, kus ma tunnen, et pidanuksin paremini sõitma, oli väga vähe."

Tšiili rallil tehtud karmi avarii kohta ütles belglane: "See mulle väga suurt pettumust ei valmistanud, sest meie legend oli liiga optimistlik ja selles kohas oli väga halb nähtavus. Mõtlesin, et suudame teha kiire legendi, kuid ilmselgelt see ei õnnestunud. Videot vaadates on selge, et me panime täiega mööda."

Neuville`i avarii:



Neuville sai lõppenud hooajal kolm etapivõitu - Prantsusmaal, Argentinas ja Hispaanias - ning teenis 227 punkti. Maailmameistriks tulnud Ott Tänakule, kes on nüüdsest belglase tiimikaaslane, jäi Neuville alla 56 punktiga.