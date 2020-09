Tänaku sõnul ei näidanud Rally Estonia kogu tõde: Türgis näeme ära, kus tegelikult omadega asume

Rally Estonia võit kergitas saarlase MM-sarja üldarvestuses viiendalt kohalt kolmandaks, üldliidrist Sebastien Ogier'st jääb ta nüüd maha 13 punktiga. "Võitlus on alati käinud. Monte Carlo oli madalpunkt, kuid pärast seda oleme olnud stabiilsed ja seis on väga tihe. Igal etapil on olnud uus võitja, seega olen kindel, et tuleb huvitav (lõpp)," rääkis Hyundai sõitja DirtFishile.

Ehkki Hyundai teenis Tänaku ja Craig Breeni abil Eestis kaksikvõidu, ei tähenda see valitseva maailmameistri hinnangul, et võistkond on nüüd konkurentidest ees. "Türgis näeme, kus tegelikult omadega asume. Eestis ja Soomes on teed väga spetsifiilised. Tõsi, oleme seal kiired olnud, kuid eelmistel aastatel on Hyundai olnud Türgis kiire, seega peame vaatama, kuidas seal minema hakkab," jätkas Tänak.

"Olen väga õnnelik esimese võidu üle Hyundaiga," lisas eestlane. "Pärast pikka pausi oli näha, et oleme teinud samme õiges suunas ning see ongi kõige olulisem. Meeskond sai kaksikvõidu ja mina hea enesetunde. See oli esimene WRC etapp Eestis ja esimene võit meeskonnaga, seega sobib kogu pakett hästi kokku."

Türgi MM-ralli peetakse 18. - 20. septembrini.