Tänaku sõber lapsepõlvest: üks Oti iidol on kindlasti tema isa

Kaasaelamine distantsilt on tehtud lihtsaks: WRC live-edastused on meestel pidevalt jälgimise all ning kursis hoitakse end toimuvaga ka läbi kõikvõimalike artiklite ja virtuaalsete rallisõprade gruppide.

“Vererõhk tõusis, kui Sordo peale läks viimasel Power stage’il,” jagab Rando oma emotsioone ralli jälgimise aegu. “Teades Otti: kui vana midagi ette võtab ja see võtmine on alati maksimumi saamine, on oht, et autoga juhtub midagi või tuleb sõiduviga… Tohutult kahju oli, et ei saanud olla kohal ega võtta seda innustavat laulu “Ott ja Martin poodiumil shalalalala” koos teiste kaasmaalastega üles. Ja muidugi Eesti hümn, mis alati tundub liiga lühike. Peaks sisse viima sama lükke, nagu seda teevad brasiillased jalka maailmameistrivõistlustel, kus kogu rahvas laulab ühe salmi lisaks meloodiata. See oleks vägev!”

Erakogu. Rando Hallik.

Alar on enda sõnul alati olnud Oti eduloos kindel: maailmameistritiitli puhul polnud küsimuseks “kas?”, vaid “millal?”: “Olen väga-väga rahul. Super emotsioon. Olen käinud Otile kaasa elamas umbes seitsmel MM rallil, saanud vägevaid emotsioone juba niigi. On olnud ka emotsionaalselt rusuvaid hetki. Kuid kordagi pole ma kahetsenud, et olen kohale läinud. See, mida Ott ja Martin enda fännidele pakuvad, on väga võimas.”

Ka Toomas rõõmustab koos teistega, olles Oti maailmameistritiitlit pikka aega oodanud. “Mis seal edasi - nüüd tuleb veel Austraalia kotti panna,” vaatab ta juba tuleviku suunas.