Tänaku pikk seeria sai jätku, kõigi aegade edetabelis tulevad Neuville ja Sordo selg ees vastu

Viimati jäi Tänak katsevõiduta 2017. aasta Korsika rallil. Eelmisel hooajal võitis Tänak 70 kiiruskatset ja oli sellega hooaja parim. Tänavusel aastal on ta juba võitnud 20 kiiruskatset ja ka sel aastal on ta vastavat tabelit juhtimas.

Järjepanu kiiruskatseid võites on Tänak aastate peale kokku saanud juba 170 kiiruskatsete võitu. Kõigi aegade edetabelis annab see talle 26. positsiooni. Täpselt eestlase ees on Thierry Neuville 182 ja Dani Sordo 180 kiiruskatse võiduga. Arvestades, et sel hooajal on Neuville võitnud seni 7 ja Sordo 1 kiiruskatse, siis tulevad mõlemad mehed Tänakule selg ees vastu.

Kui Tänak on kõigi aegade edtabelis 26. kohal, siis Markko Märtin hoiab 101 kiiruskatse esikohaga 33. positsiooni. Omal ajal 5 kiiruskatset võitnud Urmo Aava jagab 123. kohta.

Esikohta on 913 kiiruskatse võiduga hoidmas Sebastien Loeb. Teine on 808-ga Markku Alen ja kolmas 755-ga Carlos Sainz.