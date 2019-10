Tänaku lepingusaaga võib juba lähipäevil lõpule jõuda

Lisaks eestlastele hoiavad Ott Tänaku lepingusaagal kätt pulsil ka soomlased, kes tahavad teada, mis saab Jari-Matti Latvalast. Kuulduste kohaselt on Toyota radaril ka 19-aastane rallitalent Kalle Rovanperä.

"Midagi pole veel öelda, aga võibolla saame sotid selgeks enne Hispaania rallit," ütles Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen täna Ilta-Sanomatele.

Hispaania ralli sõidetakse selle nädala reedest pühapäevani.

Eelmisel nädalal kommenteeris Mäkinen samas väljaandes kuulujutte, mille kohaselt lennanud Tänak koos mänedžeri Markko Märtiniga Jaapanisse sealsete juhtidega otse läbirääkimisi pidama, kuna piloodi ja tiimipealiku kõnelused olevat liiva jooksnud.

"Ei. See pole tõsi. Meil on Jaapani boss nagunii läbirääkimistesse kaasatud. Kõnelustel on asju, mille eest vastutab otseselt Jaapani juht, nii et ta on automaatselt kaasatud," ütles Mäkinen.