Tänaku konkurent tunneb Latvalale kaasa: tegelikult on soomlane MMi üks kiiremaid mehi

"Mul on natuke kahju, et Jari-Matti tervet hooaega kaasa ei tee," sõnas Rovanperä, kes hakkab sõitma Latvala endises tiimis Toyotas.

"Jari-Matti meeldib mulle nii rallisõitja kui inimesena. Ta on üks toredamaid kutte, keda tean, ja tõeliselt hea rallimees. Kurb, et tema viimased hooajad ei õnnestunud nii hästi, sest ta on tegelikult WRC-sarja üks kiiremaid sõitjaid," lisas 19-aastane Rovanperä WRC.com-ile antud usutluses.

34-aastane Latvala teeb algaval hooajal kindlasti kaasa vähemalt Soome ja Rootsi rallil, mille jaoks ta rendib masinat Toyota meeskonnalt. Kogenud soomlane tunnistas eelmise aasta lõpus, et hetkel töötab ta selle nimel, et pääseda starti ka Sardiinias, Portugalis ja Suurbritannias ning võimalusel ka Uus-Meremaal.