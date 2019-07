Tänaku konkurent: hooaeg on olnud s**t. Kui teised ei katkesta, pole meil Soomes šanssigi

"Hooaeg on olnud s**t, muud polegi öelda," sõnas Lappi Nicky Grist Motorspordile antud intervjuus. "Üks hea tulemus (Rootsi ralli teine koht) ei muuda asja paremaks. On olnud raske, olen ka ise eksinud. Tunne autos on olnud päris hea, kuid katseaegades see ei peegeldu - seejärel sõidan "üle", mis viib omakorda vigadeni. Lisaks ei ole meil enam sel hooajal võimalik uusi osasid homologeerida, mistõttu ei saa me enam autole lisada uusi juppe, mis aitaksid."

Toyotat ja Citroeni võrreldes leidis Lappi, et tema eelmine auto oli märksa mugavam. "See auto on 2017. aasta Toyota sarnane. Esiosa tõuseb sõidu ajal päris kõrgele, sest pole vastavat aerodünaamikat. Samas pole auto nii hästi reageeriv kui Toyota."

Kodusel Soome rallil, mille Lappi kaks aastat tagasi üllatuslikult võitis, ta endal erilisi šansse ei näe. "Soovin, et saaksin seal sõitu nautida, aga siis pole ilmselt tulemus eriti hea. Kui teised ei katkesta, ei ole meil võimalik võita."