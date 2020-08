Tänaku konkurent avaldas lootust, et Walesi ralli jääb kalendrisse: WRC-sari vajab mitmekesisust

"Muidugi ma tahan näha Walesi rallit 2021. aastal taas MM-kalendris," sõnas Evans, vahendab DirtFish.

"Ja seda mitte ainult patriootlikel põhjustel. Suurbritannia ralli puhul on kõige võimsam asi, et ta on niivõrd unikaalne. Ta on väga erinev kõigist teistest MM-kalendri võistlustest ning Walesi jõuproovi naudivad kõik sõitjad," jätkas waleslane.

"Ralli MM-sari vajab mitmekesisust ja Suurbritannia etapp tagab selle kindlasti. Seetõttu ma loodan kogu hingest, et Walesi võistlus suudab oma koha kalendris säilitada," lisas Evans, kes on tänavuse hooaja MM-sarjas kõrgel teisel kohal.

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) on teatanud esialgse 9-etapilise 2021. aasta MM-kalendri, kuhu Walesi võistlus mahtunud ei ole. Praeguse seisuga on lepingutega kaetud Monte Carlo, Rootsi, Portugali, Soome, Keenia, Hispaania, Itaalia, Jaapani ja Austraalia etapid.

Tänavune hooaeg jätkub 4.-6. septembril sõidetava Rally Estoniaga. Senise kolme etapi järel juhib sarja Sebastien Ogier 62 punktiga. Evans jääb prantslasest maha 8, Thierry Neuville 20, Kalle Rovanperä 22 ja tiitlikaitsja Ott Tänak 24 punktiga.