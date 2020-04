Tänaku karjääris suurt rolli mänginud itaallane võitleb nüüd eesliinil koroonaviiruse pandeemia vastu

DirtFishi ajakirjanik David Evans võttis itaallasega ühendust, et meenutada just Tänaku karjääri algusaegu, kuid mehed jäid rääkima hoopis aktuaalsemal teemal.

Isola töötas juba 18-aastaselt esmakordselt parameedikuna. Milanos on ta juba üle 30 aasta olnud abiks kiirabiauto juhina. Koroonaviiruse pandeemia ajal on Isola teeneid vaja Milanos rohkem kui iial varem.

"Tavaliselt tead sa laupäeva õhtuse vahetuse eel, mis sind ees võib oodata ning siis saab selleks olla valmis," alustas Isola DirtFishi vahendusel praeguse elutempo kirjeldamist. "Ette võib tulla mõni autoõnnetus, kukkumine või tekivad probleemid ööklubist tulevatel inimestel. Nüüd on aga olukord teine."

"Teedel on hoopis vaiksem. Üha vähem autosid sõidab ringi ning inimesed on kõik kodudes kinni, keegi ei käi väljas. Nüüd me ei tea, mis meid laupäeva ööl ees oodata võib. Selge on vaid see, et öö tuleb tihe. Juba tavaline laupäev oli tegevust täis, aga nüüd on iga öö nagu laupäev."

Miks aga autospordis aastate jooksul palju edu saavutanud mees riskib nüüd igapäevaselt koroonaviiruse vastase võistluse eesliinil? "Teen seda, et see mul jalad maas hoiaks. Elame praegu motospordimaailmas, kus nii WRC-s kui F1-s on kõik olemas ja ära tehtud. Siin väljas käib aga tõeline elu ning reaalne tragöödida. Kui see kõik algas, mõtlesin, kas mõned vabatahtlikud lõpetavad tegutsemise. Seda aga ei juhtunud ning hoopis vastupidi, inimesi tuli juurde. Meie baasi lähedal on müür, kuhu inimesed kirjutavad sõnumeid. Tõesõna, emotsioonid on hetkel väga kõrged."

Koroonaviirusest räsitud Itaalias on viimaste andmete kohaselt tuvastatud 156 363 nakatunut, kellest elu on kaotanud 19 899. Viirusest paranenuid on Itaalias 34 211.

