Tänaku järgmise hooaja boss: saatus on meie endi kätes

Hyundail on järgmisel nädalal sõidetava Austraalia etapi eel Toyota ees 18-punktiline edumaa.

"Valmistume Austraaliaks samamoodi nagu igaks teiseks ralliks - pöörame tähelepanu detailidele ja sihikindlusele ning läheme meeskondlikult tugevat tulemust tegema," sõnas Adamo pressiteate vahendusel.

"Seekord on mõistagi märksa suurem auhind kaalul, kuid kui suudame asjad kontrolli all hoida, on meil hea võimalus tiitlivõit vormistada. Teame, mida peame tegema ja saatus on meie endi kätes," lisas Adamo, kes saadab Austraalias starti Thierry Neuville`i, Dani Sordo ja Craig Breeni.

Alates 2014. aastast MM-sarjas osalev Lõuna-Korea autotootja pole siiani veel ühtegi maailmameistritiitlit võita suutnud - ei individuaalset ega meeskondlikku.