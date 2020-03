Tänaku abiline: Eesti lähiaja ilm võib soodustada koroonaviiruse levikut

Wuhani Hiinas, kus COVID-19 alguse sai;

Daegu Lõuna Koreas, kus leidis aset järgmine nn plahvatus;

Milano, mis iseloomustab Alpide piirkonda, kus hetkel olukord väga hull;

Madriid, kus on Hispaania kõige hullem koht;

Brüssel, kus on ka näha olulist kasvu, vaatamata päris rangetele meetmetele;

New York, kus on olnud lausa plahvatuslik kasv;

Istanbul, kus hetkel just äkiline kasv toimumas ja mis on ka üks suur transpordisõlm.



Oma üllatuseks nägin seda, et nn puhangule eelnenud ilm oli tõesti väga sarnane. Temperatuur oli üldjuhul -5…+12 kraadi, suure osa ajast valitses kõrgrõhkkond, õhuniiskus keskpäeval langes päris madalale, sagedasti oli ilus ja päikseline ilm ja tihti oli suhteliselt vaikne tuul. Kui hakkasin vaatama nö kasvufaasi, siis oli näha, et sarnane ilm jätkus enamasti kogu kasvufaasi ajal, ehk siis temperatuur oli pisut kõrgem, jäädes enamasti vahemikku +2…+15 kraadi (Alpide lähistel keskpäevased temperatuurid läksid lühiajaliselt juba kõrgemaks), ilm oli enamasti suhteliselt kuiv, vaikne ja päikseline, ning õhurõhk valdavalt kõrge.

Milline ilm valitses nendes linnades kus hakkas haigusjuhtude arv kiirelt langema? Üldiselt jõudsin minimaalsed temperatuurid üle +10 kraadi ja päevased maksimaalsed temperatuurid tõusid juba üle +20, kohati ka üle +25 kraadi. Esines tugeva tuulega ilmasid, pilvkatet oli rohkem ja oli mitmeid tugevaid sadusid. Ehk siis võiks öelda, et ilmselt aitasid rangetele karantiinimeetmetele kaasa ka soojemad ilmad.

Hiinas läbiviidud uuringute käigus leiti, et viiruse vastupidavus väliskeskkonnas langes drastiliselt umbes +26 kraadi juures ja teine uuring viitas sellele, et sissehingatav viirus mõjus raskemalt kui viirus mis saadi kuskilt pinnalt ja nö limaskesta kaudu organismi jõudis. Ühel juhul hakkas viirus kohe kopsus toimetama, teisel juhul oli organismil aega antikehade tootmiseks valmistuda, enne kui viirus lõpuks kopsu jõudis. Tuleme tagasi ilma juurde. Erakordselt palju ilusaid ilmasid Vahemere piirkonnas on toonud tänavatele palju inimesi ja soodustanud läbi eelkirjeldatud mehhanismi ka viiruse õhukaudset levikut. See võib olla ka põhjuseks, miks Vahemere piirkonnas on nii palju raskeid juhtumeid (otse kopsu hingatud viirus).

Vaatame ka Tallinna ilmaprognoosi järgnevaks kaheks nädalaks.

Näeme, et jääme just nn soodsasse temperatuuri vahemikku, sademeid järgneva kümne päeva jooksul on minimaalselt ja ainsaks häirivaks asjaoluks viiruse levikul on hetkel tugev tuul, mis aga juba homsest ehk siis neljapäevast hakkab järele andma. Loomulikult ei ole tegu põhjaliku teadusuuringuga ning ilmastiku mõju viiruse levikule on kindlasti palju mitmetahulisem, aga siiski tunduvad mitmed seosed olema üsna selged ja loogilised. Juba vanarahvas ütles, et kevadilm on salakaval."