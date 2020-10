Tänak Ypresi ralli võimalikust tühistamisest: pole mõtet mõelda asjadele, mida me ei saa muuta

Tänak ütles ralliportaalile DirtFish, et jäi testisõiduga rahule. "See oli hea. Tingimused olid keerulised, nagu võite arvata."

"Tunne oli masinas hea. Aga kas see oli nii hea, et suudame ka teisi võita, seda näitab aeg. Meeskond on kõvasti vaeva näinud ja varsti näeme, kas sellest tööst piisab. Aga ma olen õnnelik nii selle testi kui masina üle," lisas eestlane.

Novembri lõpupoole toimuva Ypresi MM-etapi võimaliku ärajäämise kohta ütles Tänak: "Ma ei tea midagi. Ma lõpetasin uudiste kuulamise ja valmistusin järgmiseks etapiks tavapärasel viisil. Pole mõtet mõelda asjadele, mida me ei saa muuta, või asjadele, mis ei pruugi meid mõjutada."