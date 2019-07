Tänak uuest lepingust: kõik on veel lahtine, võimalusi on palju, tahan teha parima otsuse

„Kõik on endiselt lahtine ja kõik endiselt võimalik. Variante on palju, tahan teha parima otsuse,” rääkis Tänak Soome telekanali Yle spordiportaalile. „Kõik autod on konkurentsivõimelised, kõigiga võib võita. Tahan olla kindel, et olen järgmisel aastal õiges tiimis.”

Tänaku sõnul ei taha ta enne Soome MM-rallit oma pead tulevikuküsimustega vaevata, sestap käis testide ajal meie põhjanaabrite juures tema mänedžer Markko Märtin ja üheskoos vesteldi pikalt Toyota meeskonna bossi Tommi Mäkineniga.

„Märtin teeb läbiääkimistel peatöö, mina keskendun võidusõitmisele, eriti kui ralli on algamas,” selgitas Tänak.

Märtin teatas, et ei ole otseselt Tänaku mänedžer, tehakse vaid koostööd: „Aitan tal otsustada, milline on parim valik.”

„Tänaku olukord on suurepärane. Ta on üks kiiremaid, kui mitte kiireim rallisõitja ning leping lõppemas,” rääkis Märtin. „Tal on mitmeid võimalusi, kui soovib proovida midagi uut, kuid otsus tuleb teha õige pea.”

Märtini kinnitusel pole see, et Tänaku Toyota on tänavu tihti lagunenud, põhjus, miks uue lepingu sõlmimine venib. Jaapani tiim on kõigi teistega samal stardijoonel.

„Toyota on üks võimalus, mida kaalume,” tõdes Märtin. „Kõik meeskonnad tahavad Tänakut oma auto rooli, sest temast on saanud kiire ja kindel võidusõitja. Tänakul pole palju puudusi, kõik toimib, sest ta on vigadest õppinud.”