Tänak tunnistas Kataloonia ralli eel, et tal on veel ka turvaline tagavaravariant

Kataloonia ralli eel on Tänaku edumaa teisel kohal oleva Ogier'i ees 28 punkti. Kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville jääb maha juba 41 silmaga. Ühel etapil on maksimaalselt võimalik koguda 30 punkti.

„Arvan, et fookus on minul. Samal ajal peavad aga Sebastien ja Thierry maksimaalselt pingutama,“ rääkis Tänak ralli eel wrc.com'ile. „Mina ei pea aga kõigega riskima.“

„Kui mul ei ole õiget tunnet, siis ma ei pea riskima. Kui tunnen end autos aga hästi, siis annan loomulikult lahingu. Vaatame, mis saama hakkab,“ lisas eestlane.

Tänak andiski mõista, et üle piiri ta minema ei hakka ja kui Kataloonias MM-tiitlit veel ei tule, siis tema poolest võib see tulla ka Austraalias. Seega andis Tänak mõista, et riskida ei ole mõtet, kuna tal on turvaline tagavaravariant olemas.

„Keskendume enda sõidule. Teeme kõik, mis meie võimuses. Kui vaja on aga rohkemat, siis ei ole vajadust üleliia suruda. Kui me siin (Kataloonias) MM-tiitlit ei võida, siis võime tiitliheitluse viia ka Austraaliasse,“ tõdes ta.

MM-sarja üldseis Kataloonia ralli eel:

1. Ott Tänak (Toyota) 240 punkti

2. Sebastien Ogier (Citroen) 212

3. Thierry Neuville (Hyundai) 199

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 102

5. Kris Meeke (Toyota) 98

6. Elfyn Evans (M-Sport) 90

7. Jari-Matti Latvala (Toyota) 84

8. Esapekka Lappi (Citroen) 83

9. Teemu Suninen (M-sport) 83

10. Dani Sordo (Hyundai) 72

11. Sebastien Loeb (Hyundai) 39