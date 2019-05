Tänak Tšiili ralli eel: peaeesmärk on Neuville'i ja Ogier'ga vahet vähendada

Argentina etapi järel on Neuville 110 punktiga endiselt MM-sarja üldliider, Ogier on temast maas 10 punktiga, Tänaku vahe belglasega on aga juba 28 punkti.

"Peame vähendama vahet esimese kahe sõitjaga," sõnas Tänak Betsafe'i blogile antud lühiintervjuus. "Saime meeskonnaga maksta taaskord kooliraha ja oleme mitme kogemuse võrra rikkamad. Positiivne oli see, et võtsime sellelt etapilt kaasa viis punkti."

Nagu ka teised tippsõitjad, ei oska Tänak Tšiili etapist midagi suurt oodata. "Tšiili teed peaksid olema pigem siledad ja heas olukorras. Väljakutseks on seal kindlasti kuivade olude puhul tee puhastamine, mis saab olema tõenäoliselt keeruline. Kindlasti on katsumuseks ka uued katsed ning kogemuse puudumine."

Kogu intervjuud saab lugeda siit.