Tänak: Toyota insenerid on kinnitanud, et jahutusprobleemid ei tohiks meid Mehhikos segada

"Ma arvan, et kõik on hästi," sõnas Tänak Autospordile. Tema sõnul näitas juba eelmise aasta Türgi ralli, et jahutusprobleemidest on jagu saadud.

"Olen enesekindel, sest me nägime, et esimene suur samm autoga tehti juba enne Türgi rallit. Pärast seda oleme astunud veel teisegi sammu," sõnas Tänak ja lisas: "Okei, kõrgus merepinnast teeb Mehhiko etapi pisut keerulisemaks kui Türgi ralli, aga kui insenerid ei muretse, pole ka meil muretsemiseks põhjust."

Eestlane usub, et Mehhikos on võimalik võita vaatamata asjaolule, et ta stardib reedel esimesena. "Usun, et igat rallit on võimalik võita. Siis peavad mõistagi kõik asjad sinu kasuks töötama. Esmane eesmärk on meil punkte koguda, kuid kui võimalus avaneb, kavatsen seda kasutada," kinnitas Tänak.