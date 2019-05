Tänak tahab järgmise aasta lepingu paika saada juba enne Soome rallit

Portaal kirjutab, et Tänakut soovitakse näha jätkamas Toyota meeskonnas, kuid tõsist huvi eestlane enda ridadesse tagasi tuua on üles näidanud ka M-Spordi tiim.

Harilikult algavad lepinguläbirääkimised rallimaailmas suve lõpus, kuid Tänak tahab hooaja teises pooles keskenduda puhtalt MM-tiitli jahtimisele, mitte muretseda järgmise hooaja pärast.

"Oleme veel varajases staadiumis ega ole täpsemaid detaile arutanud. Aga me räägime erinevate inimestega ja mõtleme tuleviku peale," ütles Tänak.

Pärast kahte järgmist etappi Portugalis (30.05-2.06) ja Sardiinias (13.06-16.06) läheb WRC sari pooleteist kuu pikkusele pausile ja naaseb 1. augustil Soome ralliga Jyväskyläs.

"Tahan asjad selgeks saada, et me saaksime juba suvevaheajal tõsistesse läbirääkimistesse asuda. Hetkel on meil MM-sari käimas ning ma tahan keskenduda ainult sõitmisele. Suvel saab sõitmisest pausi võtta ja keskenduda läbirääkimistele. Loodetavasti saavad asjad enam-vähem selgeks, kui me Soome rallile lähme ning ma saan pärast seda ainult MM-sarjale keskenduda."

"Ma olen üldjoontes rahul sellega, mis meil praegu on. Meeskond teeb head tööd ja mul on head taustajõud. Kuid loomulikult otsin ma alati tulevikuks parimat paika. Mu ainus eesmärk on tulla maailmameistriks, seega ma tahan olla parimas võimalikus positsioonis," lisas Tänak.