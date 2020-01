Tänak sõidab Monte Carlos Sordo endise Hyundaiga, eestlase Toyota anti Evansile

Lisaks oli see Hyundai eelmisel aastal korra (Saksamaal) ka Andreas Mikkelseni käsutuses.

Tänakule mullu neli rallivõitu toonud Toyota on algaval hooajal Elfyn Evansi käsutuses. Kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier istumise all on aga uhiuus Toyota.

Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville sõidab sarnaselt Tänakule Hyundaiga, mis osales mullu kahel rallil. Belglase autoga sõitis siis korra Sebastien Loeb ja korra Sordo. Loeb sai hooaja avaetapiks uhiuue Hyundai, mida tahetakse ilmselt Monte Carlos testida.

Monte Carlo ralli algab juba sel neljapäeval.