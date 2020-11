Tänak saab Monzas tiimikaaslaseks homme Kehalaski startiva norralase

2016. aastast WRC2 klassis võistlev Veiby korjati eelmisel aastal Hyundai poolt üles pärast Škoda Motorsport ja Citroeni toetusel toimetavas PH Sport tiimis sõitmist. 2019. aastal sõitis MM-sarjas ka Volkswagen Polo R5 auotga.

Ta on Hyundai Saksamaal asuval testirajal tegelenud WRC auto testimisega ning detsembrikuine Monza ralli on talle preemiaks hea töö eest, kirjutab DirtFish.com.

"See on mulle fantastiline võimalus. WRC autoga võistlemine kõrgeimal tasemel on see, mille nimel olen kogu oma karjääri vältel tööd teinud," ütles norralane ise.

"Monza on minu jaoks täiesti uus, aga samas olukorras on paljud sõitjad. Loodan, et me saame enne rallit teha väikse testi, aga mu testitöö Hyundai tehases i20 WRC autodega tähendab, et olen auto sisemusega piisavalt kursis, isegi kui mul pole mingit võistluskogemust."

Veiby sõidab homme ka Kehala rallil Hyundai i20 R5-ga. Vaata kogu Kehala ralli osalejate nimekirja siit!

Monza ralli on planeeritud toimuma 4.-6. detsembrini Milano lähistel kuulsal vormel 1 ringajal ja selle lähiümbruses.