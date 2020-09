Tänak: pühapäev kujuneb kõige raskemaks, siis tuleb palju uusi üllatusi

Tänakust oli testikatsel 1,2 sekundi võrra kiirem vaid tema Hyundai tiimikaaslane Thierry Neuville.

"Tavaliselt on Hyundai nendes rasketes tingimustes hästi esinenud. Keerulistes oludes pole kunagi väga mõnus sõita, kuid masin võib selle meie jaoks pisut lihtsamaks teha. Samas pole meie selle autoga siin veel kunagi võistelnud. Eks vaatame, mida me suudame," sõnas Tänak keskpäeval antud pressikonverentsil.

Türgi ralli algab täna õhtul kahe kiiruskatsega (esimene stardib meie aja järgi kell 17.08).

"Tänane päev on homse suhtes ülioluline, sest laupäeval on kõige pikem päev. Kõige raskemaks kujuneb aga pühapäev - siis on palju uusi üllatusi ja tuleb silmad lahti hoida," rõhutas Tänak.

Eestlane lisas, et talle tegelikult väga meeldib praegune MM-sarja võistlusformaat. "Me tuleme kohale päev hiljem, aga kokkuvõttes saame korraliku nädalavahetuse. Minu arvates võiks selline võistlussüsteem jätkuda ka järgmisel aastal," sõnas Tänak.

MM-sarja üldliider Sebastien Ogier rõhutas pressikonverentsil samuti tänase kahe kiiruskatse tähtsust, sest need on sisuliselt nagu punktikatsed.

"Esimesena startida on siin lõbus ja sõita on mõnus, kuid kui katse lõpus oma aega näed teistega võrreldes, tuleb pettumus," sõnas prantslane oma tänase stardikoha kohta. "See ralli saab olema suur väljakutse nagu alati, aga me oleme valmis."