Tänak pikemas kommentaaris: meil olid ärevad hetked juba enne avariid

„Tunneme Martiniga end hästi. Taastume hästi ja oleme peagi vormis,“ tunnistas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

„Meil olid mõned ärevad hetked juba enne avariid,“ lisas ta. „Juba päeva esimesel kiiruskatsel sattusime musta jää peale ning tegime pirueti. Võin öelda, et see oli tõeline Monte Carlo ralli. Olud olid keerulised ja see oli meile paras väljakutse. Ma olen kindel, et kõigil oli ärevaid momente ja sellistes oludes on see normaalne.“

„Meil on autoga alles tutvumise periood. Oleme läinud edasi samm-sammult. Eile (neljapäeva) õhtul ei suutnud ma kõike toimunut hoomata. Eilse (neljapäevase) päeva järel tegime inseneridega koos palju tööd ning hommikul tundus auto juba palju parem. Loomulikult oleks olnud hea pikemalt sõita, et parandada tunnetust ja kohaneda autoga. Kahjuks on asjad aga niimoodi,“ sõnas Tänak veel.

Hyundai boss Andrea Adamo tunnistas, et reedene päev neile erilist rõõmu ei valmistanud. Kokkuvõttes on Toyotal kaksikjuhtimine. Esikohal on kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kellele järgneb Elfyn Evans. Hyundai mehed Thierry Neuville ja Sebastien Loeb on vastavalt kolmandal ja neljandal kohal.

„Praegu pole mõtet öelda, et meie auto ei olnud soovitud tasemel. Oleme edasi arenenud, kuid vahe on endiselt suur. Thierry tegi suurepärast tööd. Nägime kõvasti vaeva, kuid oleme rohkemaks võimelised. Sebastien Loeb tegi seda, mida temalt palusime. Vajame varuautot ning ta sai hästi hakkama. Oleme õnnelikuid, et ta on meie meeskonnas,“ sõnas Adamo.

Seis reedese päeva järel:

1. Sebastien Ogier

2. Elfyn Evans +1,2

3. Thierry Neuville +6,4

4. Sebastien Loeb +1.06,9

5. Esapekka Lappi +1.57,2

6. Kalle Rovanperä +2.19,2