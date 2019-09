Türgi ralli kivised teed kipuvad autosid lõhkuma. Võitjana finišisse jõudmiseks peab sõitma tasakaalukalt, omajagu peab olema ka õnne. Aasta tagasi polnud Ott Tänaku ja Martin Järveoja autol sellist kiirust, nagu mehed soovinuks, kuid neil õnnestus vigu vältida ning ralli alguses keerulisena tundunud olukorrast võitjana väljuda.

Tänavu on Tänak isegi raskemas seisus. MM-sarja liidrina läheb ta reedel esimesena rajale. Reede on aga kogu ralli pikim päev ning seega lõpptulemuse mõistes suure tähtsusega. „Kruusal esimesena sõites on reede alati võtmepäev. Kui asjad ei õnnestu ja peab ka laupäeval teed puhastama, on keeruline midagi head korda saata,” tõdes Tänak.