Tänak Neuville'iga koos sõitmisest: uuel aastal alustame kõik puhtalt lehelt

Teatavasti otsustas eestlane Toyotast lahkuda ja liituda kaheks järgmiseks hooajaks Hyundaiga. Mainekas väljaanne Autosport uuris lähemalt, mida saarlane uue meeskonnaga liitumisest arvab.

"Tegelikult kutsus Andrea (Adamo, Hyundai pealik - K.R.) mind oma meeskonda, seega võib öelda, et liitusin Adamo tiimiga," vastas Tänak küsimusele, kas ta tunneb, et liitub Neuville'i meeskonnaga. "Päeva lõpuks peame sõitjatena oma tööd tegema."

"Tuleb uus aasta ning alustame kõik puhtalt lehelt," jätkas Tänak. "Kellelgi pole ühtegi punkti ette antud ja hakkame kõik võistlema nii individuaalse kui meeskondliku MM-tiitli nimel. Nii lihtne see ongi. Ma ei näe ühtegi probleemi."

"Enda poolt saan öelda, et ma olen professionaal ning mul on kindel töö, mis tuleb ära teha. Meeskonna plaanis olen kindel, et oleme koos Thierry'ga väga tugevad. Usun, et meeskonnasiseselt ootab ees suur heitlus, aga nii kaua, kuni see püsib kiiruskatsetel, ei näe ma probleemi."

"Tavaliselt läheb asi kindlat rada pidi: tugev tiimikaaslane teeb kogu meeskonna paremaks," lisas Tänak. "Tean, et me mõlemad koos Thierry'ga paneme meeskonda rohkem auto arenduse nimel pingutama. Ees ootab üks põnev hooaeg."

Tänak kommenteeris portaalile veel ka otsust Toyotast lahkuda. "Alati on lihtsam jääda sinna, kus sa oled, aga mul on piisavalt motivatsiooni, et edasi pingutada. Ma ei saa jääda ühe tiitli peale püsima, pean neid võitma rohkem."

"Kogu aasta vältel olime Adamoga kontaktis ja ta on inimene, kellele meeldib suruda sama palju nagu mulle," avaldas eestlane. "Loodan, et sobime hästi kokku, sest tunnen, et see on just tiim, kus olla, et tiitli eest võidelda."