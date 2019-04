Tänakul on kaitsta mullune Argentina ralli esikoht, kuid hoopis raskemates tingimustes. Küll aga tunnistas Tänak, et eelmise aasta võit ei anna talle tänavuseks kaasa vähimatki: „Uus ralli ja igaüks alustab nullist. Tänavune võidukihutamine võib olla natuke rohkem loterii, kui ta varem on olnud. Ainsana võtame mullusest kaasa teadmise, et heade teeolude korral on Toyota kiire.”