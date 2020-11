Tänak Monza rallist: oleme nii hästi ette valmistunud, kui neis oludes vähegi võimalik

Kuna etapp toimub ringrajal ja selle läheduses, siis on Tänaku sõnul vaatamata siiani vaid ühele MM-kalendris olnud asfaldirallile saadud seda pinnast omajagu katsetada. „Võistlused loomulikult näitavad alati rohkem kui test ja seekordki testisime ralliks enamasti kuivades oludes, aga kui ralli peale hakkab, siis alles näeme, mis olud meile antakse,“ ütles ta.

„Monzaks tegime ühe päeva testi Saksamaal meeskonna enda testirajal tehase läheduses ja lisaks ka ühe päeva Itaalia mägedes. Üldiselt on siiani kõik lahenenud ja oleme nii hästi ette valmistatud, kui neis oludes vähegi võimalik on“.

Tänaku hinnangul on Monza kontseptsioon väga eriline ja selle tulemust näeb alles võistluse käigus – hetkel on kõik võimalik. „Loomulikult on iga osa oluline, eriti pühapäeval ringrajal sõidetav punktikatse. Aga ralli kõige otsustavamaks osaks saab ilmselt olema laupäev mägedes,“ kirjeldas ta etapi potentsiaalselt otsustavamaid hetki.

Ringrada on Tänak ja Järveoja näinud korraldaja videotest. „Esialgu tundub seal keeruline rada kirja saada. Palju on muru- ja kruusalõike – kuidas need täpselt võistluse ajaks ära märgitakse, näeme juba kohapeal. Aga kuna punkte jagatakse ka ringraja osal, siis võtame seda nagu ülejäänud rallit“. Kuna võimalus maailmameistriks tulla on veel mitmel sõitjal, kaasaarvatud eestlasel, siis teevad nad enda sõnul parima ja võistluse lõpus näeb, kas see ka midagi annab.

Belgia etapp jäi küll ülemaailmse pandeemia tõttu ära, kuid Tänak jõudis käia sealsetel mudastel ja märgadel asfaltteedel juba ettevalmistusi tegemas. Tema sõnul oleks olude poolest Belgia olnud sel aastal väga keeruline võistlus, mida on Montega küll kohatu võrrelda, aga slikkrehviga mudal oleks olnud omaette väljakutse ja pakkunud mitmeid üllatusi.

Tänavune hooaeg jääb Michelini rehvidega sõitmisel viimaseks. Järgmisel hooajal on ametlikuks rehvipartneriks Pirelli – mil määral võistlusrehvid erineda võivad, Tänak kommenteerida ei oska. „Ma pole saanud veel uute rehvidega sõita ja seetõttu on praegu raske öelda, kui palju üks rehv teisest erineb. Kindlasti peame esimesel aastal kiiresti selgeks saama, millistes oludes millised rehvid töötavad, aga seda näeme alles järgmisel aastal,“ ütles Tänak.