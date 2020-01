Tänak lõpetas ühe pika valitsemisaja. Kuidas lõppesid eelmised?

Autoralli MM-sarjas räägiti pikalt, et jäme ots on läinud prantslaste kätte ning Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier domineerisidki koguni poolteist kümnendit. Seejuures kiputakse unustama, et üks Prantsusmaa ralliäss lõpetas ju kaasmaalase pika valitsemisperioodi.

WRC-sarja suurimat legendi otsides tuleb ikka ja jälle pöörduda Loebi poole. Aastatel 2004 kuni 2012 võitis ta järjest üheksa MM-tiitlit. Nagu iga asi, sai otsa ka legendaarse prantslase kuldne teekond.

Kui Tänak lõpetas Ogier’ võiduseeria stiilselt omavahelises võitluses, siis Loeb jättis 2013. aastal trooni tegelikult ise vabaks. Üheksa MM-tiitli poole sammudes tõrjus Loeb edukalt Petter Solbergi, Marcus Grönholmi, Mikko Hirvoneni ja lõpuks Ogier’ rünnakuid.