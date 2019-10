Tänak lõpetas Sebastienite poolteist kümnendit kestnud valitsemisaja. Eesti tõusis üheksa suure rallimaa sekka

Nimetatud kaks meest on ka ralliajaloo kaks kõige edukamat pilooti. Kui aastaid otsiti vastust küsimusele, kes lõpetab prantslaste valitsemisaja, siis õige vastus ei olnud Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala ega ka Thierry Neuville. Sebastienite valitsemisaja lõpetas hoopis Saaremaa mees Ott Tänak.

Tänaku triumfiga sai Eestist üheksas ralliriik, kellel on olemas oma maailmameister:

1. Prantsusmaa 16 MM-tiitlit (9 Sebastien Loeb, 6 Sebastien Ogier, 1 Didier Auriol)

2. Soome 13 tiitlit (4 Juha Kankkunen, 4 Tommi Mäkinen, 2 Marcus Grönholm, 1 Markku Alen, 1 Ari Vatanen, 1 Timo Salonen)

3. Saksamaa 2 tiitlit (2 Walter Rörhl)

3. Itaalia 2 tiitlit (2 Miki Biasion)

3. Hispaania 2 tiitlit (2 Carlos Sainz)

3. Rootsi 2 tiitlit (1 Björn Waldegaard, 1 Stig Blomqvist)

3. Suurbritannia 2 tiitlit (1 Colin McRae, 1 Richard Burns)

8. Norra 1 tiitel (1 Petter Solberg)

8. Eesti 1 tiitel (1 Ott Tänak)

Tänak tõusis ühtlasi 20. autoralli maailmameitriks ehk enne teda on sarnase saavutuseni jõudnud 19 meest.

Täna tõusis maailmameistriks 32 aasta ja 12 päeva vanuselt. Nooremana on tiitlini jõudnud üheksa meest. Kõige nooremaks maailmameistriks on Colin McRae, kes oli 1995. aastal tiitlini jõudes 27 aastat ning 109 päeva vana. Eestlasest nooremana on MM-tiitlini jõudnud veel Juha Kankkunen, Carlos Sainz, Petter Solberg, Ari Vatanen, Sebastien Ogier, Sebastien Loeb, Miki Biasion ja Richard Burns.

Tasub mainida, et Loeb võitis esimese MM-tiitli 30 aasta ja 220 päeva vanusena ja seejärel domineeris ta WRC-sarja veel ligemale kümnendi.