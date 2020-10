Tänak langes MM-sarja punktitabelis Neuville'ist tahapoole, aga seis pole lootusetu

Sardiinia rallil neljanda koha saanud Evansil on 111 punkti, tema tiimikaaslane Sebastien Ogier on 97 punktiga teine.

Sardiinias kuuendana lõpetanud valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) langes tiimikaaslase Thierry Neuville'i seljataha, vahe on neli punkti.

Punktiseis pärast Sardiinia rallit:

1. Elfyn Evans (Toyota) 111 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 97

3. Thierry Neuville (Hyundai) 87

4. Ott Tänak (Hyundai) 83

5. Kalle Rovanperä (Toyota) 70

6. Teemu Suninen (M-Sport) 44

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 38

8. Dani Sordo (Hyundai) 26

MM-sarja lõpuni jääb kaks etappi. 20.-22. novembrini on kavas Ypres' (Belgia) ralli ja 4.-6. detsembrini Monza (Itaalia) ralli. Maksimaalselt on võimalik teenida veel 60 punkti.

Tiimide arvestus:

Hyundai 208 punkti

Toyota 201

M-Sport 117

Hyundai 2C Competition 8

Viimastel nädalatel on Belgias koroonaviiruse levik oluliselt tõusnud ja seega on aina rohkem räägitud võimalusest, et Ypres' teedel ei saagi sõita. Lähiajal selle ralli osas selgust ilmselt ei saabu.