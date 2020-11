Tänak kurjustas taas rallibossidega: see ei paista just kõige targem asjaajamise viis

Hübriidautode testimisega loodeti algust teha jaanuari alguses, kuid viivituste tõttu hübriidtehnoloogia tarnetes on see tähtaeg edasi lükkunud. Hetkeseisuga plaanitakse testima hakata veebruaris.

"See on FIA vaatenurgast keeruline olukord. Tundub, et need asjad on liiga hilja peale jäetud ning nüüd peab kõik toimuma üsna väikse akna jooksul - see ei paista just tark asjaajamise viis," ütles Tänak oma sponsori DirtFishi kanalile.

"Mul pole siin palju midagi öelda, see on suurte poiste mäng, kuid kindlasti tundub, et läheb päris napiks."

Küsimusele, kuidas talle WRC ajaraamistik hübriidtehnoloogia tutvustamisel tundub, vastas Tänak: "Ärge unustage, et see pole ainus hübriid, mida me peame testima, vaid me peame testima ka uut alusraami."

"Kõik nende autode puhul on uus. Olgu, mootor on enam-vähem sama, aga šassii ja kõik muu, ei ole nii, et me saame midagi eelmistest autodest üle võtta. Me alustame valgelt lehelt ning lühikese aja jooksul on veel vaja mitmed tööd ära teha. Need tüübid peavad ise täpselt teadma, milline on järgmine liigutus."

Hübriidautod tahetakse WRC sarjas kasutusele võtta 2022. aastast.

FIA rallidirektor ja endine Citroeni tiimipealik Yves Matton lisas: "Nii palju kui ma oma eelmisest elust tean, siis üks aasta auto testimiseks on tavaliselt OK. Me teame, et insenerid hakkavad kaeblema, öeldes et 18 kuud on ideaalne, 24 veel parem."