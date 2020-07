Tänak koroonakriisi mõjust: kõik insenerid-mehaanikud on meil õnneks alles

Tänaku järgmine võistlussõit leiab aset Itaalias, kui ta lööb koos teiste Hyundai sõitjate Thierry Neuville'i, Dani Sordo ja Jari Huttuneniga kaasa augusti esimestel päevadel toimuval Alba rallil.

"Paus on pikk olnud. Praegu on võimalusi sõita minimaalselt, kõik tuleb maksimaalselt ära kasutada. Praegu on vaja kilomeetreid, et hooajaks üldse valmis olla," sõnas Tänak intervjuus ERR-ile.

Koroonaviirus on spordimaailmale tugeva hoobi andnud ka majanduslikult. Kas Hyundai on pidanud ka tiimisiseselt palgakärpeid tegema või kedagi koondama? "Nii detailselt ma ettevõtte tegevusest ei tea, siiamaani on kõik insenerid-mehaanikud meil õnneks alles," kinnitas Tänak.

"Meeskond, kogu Hyundai ettevõte, annab endast kindlasti parima, et oma inimesi hoida. Kindlasti ei ole see olnud lihtne aeg, aga Hyundail on jätkuvalt suur huvi spordis jätkata ja spordis tugev olla."