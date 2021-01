Tänak keerulise olukorra positiivsest küljest: võistluste ajal on elu märkimisväärselt rahulikum

Jätkuv pandeemia teeb ettevalmistuse loomulikult keerulisemaks ja tekitab ebakindlust – ka Monte-Carlo puhul on spekuleeritud näiteks võimalusega, et UK inimesi ei lubata riiki. "Need on asjad, mis meist ei sõltu, mistõttu keskendume ainult oma tööle ralliks valmistumisel. Asja mõnes mõttes positiivsem külg on see, et võistluste ajal on elu märkimisväärselt rahulikum kui tavaliselt – meediaüritusi on vähem ja tavapärase sagimise asemel liiguvad hooldusaladel ringi peamiselt ainult meeskonnaliikmed," ütles Tänak Betsafe'i blogile.

Algaval hooajal sõidetakse WRC MM-sarja Pirelli rehvidel ning Tänaku sõnul nõuab uute rehvidega harjumine omajagu kogemust. "Näiteks testsõite saame ju teha enamasti ainult ühesugustes oludes, mis silmaringi oluliselt ei laienda, sest võistluse ja katse vahel võivad teeolud märkimisväärselt erineda – alustades teepinnasest lõpetades ilmastikuoludega. Uued rehvid nõuavad valvsust ning õppima peab käigupealt," nendib Tänak.

Monte-Carlos koroonapiiranguna siiani kehtiva komandanditunni tõttu on ralli toodud ka tavapärasest oluliselt varasemale kellajale, mis näpistab omajagu sõitjate uneajast. "Magama läheme ikkagi alles siis kui kõik ettevalmistused on tehtud – ralli ajal magamaminekut ette ei anna eriti planeerida. Küll aga saame algaval etapil veelgi varem ärgata, sest reedel ja laupäeval algavad katsed juba hommikul kell 6:10 ja 6:30. Samas Wales ja Monte-Carlo on ajakava mõttes olnud alati ekstreemsed rallid, kus öösel saab hotellis olla 5-6 tundi," ütles Tänak.

