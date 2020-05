Tänak ja Ogier toetavad muudatusi rallimaailmas: see hakkab muutuma igavaks

"Autode odavamaks tegemine on üks viis hoida WRC-sarja populaarsena ning ühtlasi tasuks üle vaadata rallinädala formaat," arutles Ogier DirtFishi podcastis. "Võib-olla tuleks teha asi veidi kompaktsemaks. Seda ideed on juba mõnda aega arutatud ning kaks intensiivset võistluspäeva võiks olla piisav. See vähendaks ühtlasi aega, millal meeskonnad peaksid väljas olema."

Ogier'ga nõustus autoralli valitsev maailmameister Tänak. "Nagu Sebastien mainis, siis asi pole ainult autodes, neid puudutavates regulatsioonides ja kuludes. Seda, kuidas ralli on üles ehitatud, saaks teha palju efektiivsemaks. Usun, et praegusel hetkel tahaksid inimesed midagi, mis toimuks kohe ja lühikese aja jooksul, kuid siis (praeguse ralliformaadi puhul) hakkavad asjad venima."

"Asi hakkab muutuma igavaks. Ütleksin, et ralli formaat on selline olnud üsna pikalt. On palju valdkondi, kus see võiks olla natuke tõhusam," lisas Hyundai sõitja.

Tänavu on WRC-s sõidetud kolm etappi. Hooajaga loodetakse jätkata augusti alguses Soome ralliga, kuid ka selle toimumine pole kindel.