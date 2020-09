Tänak ja Neuville justkui ühest suust: Sardiinias peab masin töötama paremini

Mõlema Hyundai rallimehe sõnul on probleemiks aeglasemad rajalõigud, kus masin ei ole hästi juhitav ja jõudlusest jääb puudu.

"Mõnedes kohtades töötab auto hästi, aga samas teame, kus saaksime oluliselt paremad olla," kommenteeris Tänak DirtFishile. "Sardiinia test oli ülioluline, et asju paremaks muuta, eriti katsete esimesel läbimisel. Masin peab toimima paremini, eriti lahtisemal kruusal."

Neuville nõustus Tänakuga ja sõnas omalt poolt: "Ma areneme pidevalt ja otsime rohkem jõudlust. Tiim on täielikult sõitjate taga ja me pingutame masina arendamise nimel kogu aeg kõigis suundades, mis on võimalik. Üritame Sardiinias võidu võtta ja tegelikult ma arvan, et me väärinuks ka Türgis võitu."

Sardiinias ralli, mis on hetkeseisuga hooaja eelviimane etapp, peetakse 9.-11. oktoobrini.