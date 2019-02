Tänak ja Latvala pahandasid Rootsi ralli korraldajatega: Historic autod sõitku peale meid!

WRC sõitjad on juba pikalt nurisenud, et Historicu autod kasutavad teistsuguseid sõidujooni ning lumerallidel on see eriti murettekitav. Rootsi rallil olid teed teisel läbimisel historicute tõttu palju hullemas seisus.

Juhtivad WRC sõitjad soovitasid FIA-l olukord üle vaadata juba eelmisel aastal ning seda rõhutas ka FIA ohutusdelegaat Michele Mouton enne Rootsi rallit, kuid midagi ei muutunud. Rootsi ralli korralduskomitee juht Glen Olsson ütles, et muudatusi pole oodata ka 2020. aastaks.

"Kui me historicud ära võtaks, siis sõidaksid WRC autod ikka peale Junior klassi, kes ei võta samuti samu jooni," ütles Olsson ajakirjale Autosport. "Kui historicud kahjustavad teesid või tekitavad turvalisuseprobleeme, siis võtame nad ära. Meil on olnud karmid rajaolud, aga ma ei usu, et me WRC autosid ebaõiglaselt kohelnud oleksime."

"Vähendasime sel aastal historicute arvu 63-lt 50-le. See oli esimene samm. Peame seda veel vaatama, aga selle taga on logistilised küsimused, lisaks tuleb kahe läbimise vahel hoolitseda, et publikul lõbus oleks," lisas Olsson.

Autosport andis sõna ka Rootsi ralli võitjale Ott Tänakule, kes arvas, et Historic klass peaks alustama alles siis, kui WRC autod on ühelt katselt kaks korda läbi käinud, isegi kui see tähendab nende jaoks öist sõitu.

"Kui nad sõidaksid pärast teist läbimist, siis poleks meie jaoks mingit probleemi," ütles Tänak. "Ma ei mõista, miks nad seda ei tee. Kui te ajalugu vaatate, siis varem toimus see kõik öösiti! See kahjustab nii teid kui ka rikub võistlust ja kõike."