Tänak ja Järveoja valiti võimsa ülekaaluga parima etteaste teinud rallipaariks

Tänak-Järveoja konkureerisid selles kategoorias, sest tegid 2020. aasta hooaja avarallil Monte Carlos ränga avarii, kuid suutsid juba kolm nädalat hiljem hiljem Rootsi rallil saavutada teise koha.

Eestlased said küsitlusel koguni 45% häältest. Neile järgnesid Elfyn Evans (Türgi ralli võit), Craig Breen (Rally Estonia teine koht) ja Sebastien Ogier (suurepärane algus Toyota meeskonnas).

"Aitäh kõigile jätkuva toetuse eest. 2020. aastal polnud kerge sõita," teatas Tänak võitu kommenteerides.

"Üldiselt ei saa ma oma esinemise üle liiga õnnelik olla, kuid uus aasta on juba alanud ja me oleme valmis. Loomulikult tahame olla tänavu paremad ja ootame hooaega põnevusega ning loodetavasti saame teid (fänne) näha raja ääres, et koos rallisid nautida," lisas Tänak.

Tänaku ja Järveoja jaoks lõppes mullune Monte Carlo ralli esimese pika võistluspäeva neljandal kiiruskatsel tehtud suure avariiga. 20-kilomeetrise kiiruskatse 9. kilomeetril sattus Tänaku Hyundai suurel kiirusel ühe rattaga teepervele, misjärel auto alajuhitavaks muutus ja järsakust alla rullus.

🇲🇨 Rallye Monte-Carlo 2020

✅ ES4 | St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 (20,68 km)

⚠️ ÉVÉNEMENT

🚩 Grosse sortie de route pour Ott Tänak. L'équipage est OK.#WRC #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/kvWtBXMbuP — Sébastien Loeb & Daniel Elena MLDC (@LoebElenaMLDC) January 24, 2020

"2019. aasta maailmameistrite elu Hyundais algas karmi avariiga Monte Carlo rallil. Kolm nädalat hiljem naasid nad võistlustulle ning lõpetasid Rootsis teisel kohal. Alles ralli järel avaldas Tänak, missugustes valudes ta oli ja kuidas ta võitis võitluse aja vastu, et Rootsiks terveks saada. Sellist tagasilööki arvestades oli teine koht tähelepanuväärne," hinnati WRC-sarja kodulehel Tänaku saavutust.