Tänak ja Järveoja jõudsid turvaliselt koju: päev hiljem poleks me ilmselt enam Mehhikost tagasi saanud

"Teadupäralt lõppes Mehhiko ralli seekord juba laupäeva õhtuga ning pühapäeval plaanis olnud katsed tühistati. Ilmselgelt oli see õige otsus, sest vaadates seda, mis maailmas hetkel toimub ning kui kiiresti asjalood muutuvad, ei oleks meil suure tõenäosusega päev hiljem enam koju lendudeks võimalust olnud. Õnneks sujus meie teekond koju ilma tõrgeteta ning tänaseks oleme kenasti kodus perede juures," rääkis Järveoja Topauto blogis.

"Hetkel on WRC kalendri edasise saatuse kohal suur küsimärk. Nii võistlused kui testsõidud on viiruse tõttu edasi lükatud või ära jäetud ning raske on öelda, millal me tagasi ralliautosse saame. Ralli on tähtis, kuid elu kaalub selle alati üle ning hetkel on kõige olulisem inimeste tervis ja heaolu. Kui oht on möödas ja maailm jälle tavarütmis, siis oleme meie valmis, et taaskord enda meistritiitlit kaitsma asuda. Seniks aga olge hoitud, püsige kodus ja olge üksteisele toeks."

