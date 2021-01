Tänak ei hakka karmi karistust edasi kaebama: FIA-ga võitlemine on energia raiskamine

Hyundai sõitja jaoks lõppes ralli kümnenda kiiruskatsega, kus ta rehvi lõhkus ning kaotas ajaliselt katse võitnud tiimikaaslasele Thierry Neuville'le üle kaheksa minuti. Kuna Tänak oli ka eelmisel katsel rehvi lõhkunud ja kaasas oligi vaid üks varurehv, suundus ta katse järel hooldusala poole nii, et velje küljes rippus vaid tükike kummi.

Nii sõitsidki eestlased vaid kolme terve rehviga hooldusalasse. FIA hakkas aga olukorda uurima ning otsustas määrata Tänakule ja Järveojale ohutusreeglite rikkumise eest tingimisi karistuse. Täpsemalt eksisid eestlased FIA WRC regulatsioonide reegli 34.1.5 ja FIA rahvusvahelise spordikoodeksi reegli 12.2.1 vastu. FIA põhjendas otsust, et vaid kolme liikluskõlbuliku rehviga sõitmine tavaliikluses on ohtlik. Teates lisati, et kui Tänak ja Järveoja peaksid tänavuse hooaja jooksul sarnase reegli vastu veel eksima, peavad nad ühe MM-ralli vahele jätma.

"Minu esimene tunne oli, et tegu oli üsna karmi karistusega. Ausalt öeldes polnud mul amugi, et selle teo eest võib midagi sellist järgneda," sõnas Tänak DirtFishile. "Ütleksin, et juba otsus, mille tõttu ma pidin ralli katkestama, oli üsna karm. Sellise ralli järel saada veel võistluskeeld on kindlasti karm. Sõitsin tühja rehviga 50 km/h. Tõsi, avalikul teel, aga väga ettevaatlikult ning ma ei teinud midagi hullumeelset."

Samal ajal said Sebastien Ogier ja Thierry Neuville'i kaardilugeja Martijn Whydaeghe 400 eurot trahvi lahtise kiivririhmaga sõitmise eest. "Teised sõitsid lahtise kiivririhmaga, millel võivad õnnetuse korral olla fataalsed tagajärjed," sõnas Tänak. "Tundub, et inimelu on väärt 400 €, eriti võrreldes sellega, mida me tegime."

"Ma ei tea, kas ma tegin kellegi arvates midagi hullumeelset. Ise ma ei arva seda. Me teadsime, et ei sõida tee peal velje peal ning kontrollisime seda pidevalt. Liikusime üsna aeglaselt, kindlasti midagi hullu me ei teinud," lisas Hyundai sõitja.

Tänak lisas, et ei soovi, et lahtise kiivririhmaga eksinud sportlased peaksid saama sarnase tingimisi karistuse. "Küll aga tunnen, et pole õige, kui mina saan sellises olukorras tingimisi karistuse ja teised mitte. Ma pidin niigi reeglite tõttu ralli karistama ja sain null punkti. MM-sarja silmas pidades on see karm. Ei tundu kõige targem otsus seejärel veel karistada niimoodi. FIA-ga võitlemine on energia raiskamine. Seega on lihtsam asjad sinnapika jätta, ehkki kindlasti ei tundu see tark otsus."