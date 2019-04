Tänak avaldas Argentina MM-ralli eel, mis võib saada järgmisel nädalavahetusel määravaks

Meie huviorbiidis on mõistagi Ott Tänak, kes mullu Argentinas võidutses. Ka järgmise nädala osas on ta positiivselt meelestatud. Miks ei peakski?

"Tunnen end Argentina ralli eel hästi. See on võistlus, kus mullu saime Toyotaga oma esimese võidu ja tänavu on ootused sama kõrged. Usun, et peaksime olema võimelised taas esile kerkima. Kiired teed ja sealne pinnas peaks sobima Toyotale väga hästi. Keeruline ralli, on kohti, kus hetkega võib kõik muutuda. Tuleb teatud kohtades olla eriliselt tähelepanelik," arutles MM-sarja jooksva punktitabeli kolmas mees.

Tänakul on nelja etapi järel punkte 77. Nii Thierry Neuville (Hyundai) kui Sebastien Ogier (Citroen) on käeulatuses. Belglasel punkte 82 ja prantslasest kuuekordsel maailmameistril 80. Tagant tulijatega on vahe märksa suurem.