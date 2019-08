Tänak andis Autospordile uue lepingu kohta väga selge vastuse

Küsimusele, kas Saksamaal triumfeerimine muudab midagi ka Tänaku tuleviku osas, vastas eestlane lühidalt ja konkreetselt: "Ei."

Teatavasti saab Tänaku leping Toyotaga läbi selle hooajaga ning eestlase palkamise vastu on huvi tundnud ka teised meeskonnad.

Saksamaa rallist rääkides kinnitas eestlane, et saavutatud kolmkvõit oli nende tiimile väga oluline. "See oli tähtis nii mulle kui meeskonnale. Sardiinia ralli järel oli meil pingeid, sest andsime võidu käest tehniliste probleemide tõttu. Usun, et see kolmikvõit annab tervele meeskonnale motivatsiooni juurde," rääkis eestlane.

Autoralli MM-sari jätkub 12. septembril sõidetava Türgi etapiga.