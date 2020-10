TÄNA OTSEBLOGI | Autoralli Sardiinia MM-etapp algab testikatsega

„Eesmärk saab olla ainult võit. Muu meid ei rahulda,” tunnistas Ott Tänak kolmapäeva õhtul Algheros ajakirjanikega suheldes. Sellepärast ei mõtle ta suurtele taktikalistele mängudele ega sellele, kuidas näiteks avapäeval kolmandana rajal olles lihtsalt ellu jääda ja sellega endale kaheks järgmiseks päevaks soodne positsioon hankida. „Peame tegema natuke rohkem kui lihtsalt ellu jääma. Eesmärk on võidu sõita!”

Sardiinia ralli on lähiajaloos pakkunud Tänakule ja Järveojale emotsioone skaala eri otstest. Just siin said nad kolm aastat tagasi oma karjääri esimese MM-ralli võidu, kuid näiteks mullu langesid auto tehnilise rikke tõttu punktikatsel liidrikohalt 5. positsioonile.

Sardiinia ralli ajakava:

Neljapäev

Testikatse (Olmedo, 3.79 km), kell 13.01

Reede

SS1 Tempio Pausania (12.08 km) kell 8.50

SS2 Erula - Tula (21.78 km), kell 09.44

SS3 Tempio Pausania (12.08 km), kell 11.40

SS4 Erula - Tula (21.78 km), kell 12.34

SS5 Sedini - Castelsardo (14.72 km), kell 17.14

SS6 Tergu - Osilo (12.81 km), kell 17.59

Laupäev

SS7 Monte Lerno (22.08 km), kell 08.37

SS8 Coiluna - Loelle (15.00 km), kell 09.38

SS9 Monte Lerno (22.08 km), kell 11.07

SS10 Coiluna - Loelle (15.00 km), kell 12.08

SS11 Sedini - Castelsardo (14.72 km), kell 17.08

SS12 Tergu - Osilo (12.81 km), kell 18.02

Pühapäev

SS13 Cala Flumini (14.06 km), kell 09.15

SS14 Sassari - Argentiera (6.89 km), kell 10.08

SS15 Cala Flumini (14.06 km), kell 12.10

SS16 Sassari - Argentiera (punktikatse, 6.89 km), kell 13.18

MM-sarja punktiseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 97 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 79

3. Ott Tänak (Hyundai) 70

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 70

5. Thierry Neuville (Hyundai) 65

6. Esapekka Lappi (M-Sport) 38

7. Teemu Suninen (M-Sport) 34

8. Craig Breen (Hyundai) 25

