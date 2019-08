TÄNA | Mida suudab Ott Tänak Saksamaa ralli testikatsel?

Saksamaa rallile läheb soosikuna vastu Ott Tänak (Toyota). MM-sarja üldliider on võidutsenud Saksamaal viimased kaks aastat järjest.

Tänak ise tunnistas ralli eel, et liidrikoha tõttu mingeid muutusi taktikalistes plaanides tegema ei hakata. "Eelmiste aastate võidud ei tähenda midagi. Uuel aastal algab kõik otsast peale," rääkis Tänak. "Alustame puhaste paberitega."

"Ma arvan, et hetkel veel erinevaid taktikaid kasutama ei pea. Tegelikult hooaeg on veel pikk ja palju rallisid veel minna," lisas Tänak. "Punkte jagada on ikka omajagu."

Nagu tavaks, sõidetakse Saksamaal nädalavahetusel justkui kolm rallit viinamarjapõldude kitsastel poristel teedel, metsade-külade vahel ja Baumholderi kulunud asfaldiga tankodroomil.

Saksamaa ralli eel on saarlasel kogutud 180 punkti. Talle järgnevad Sebastien Ogier (Citröen) ja Thierry Neuville (Hyundai), kellel kirjas vastavalt 158 ja 155 silma.

Täna õhtul algusega kell 20.08 sõidetakse esimene kiiruskatse, millel nimeks St Wendeler Land ja pikkust 5,2 km. Esimene kiiruskatse sõidetakse esmakordselt läbi juba hommikusel testikatsel, mis algab Eesti aja järgi kell 11.

Saksamaa ralli ajakava (tutvu kogu ajakavaga otseblogi järel):

Neljapäev

1. kiiruskatse (St Wendeler Land) 5.20km - kell 20:08

SAKSAMAA MM-RALLI

Reede