TÄNA | Mehhiko ralli algab testikatsega, esimene võistluskatse on kavas sootuks öösel

Ott Tänaku jaoks on tänavune Mehhiko ralli karjääris märgiline: esimest korda on ta olukorras, kus alustab rallit MM-sarja liidrina, mis tähendab, et reedesel päeval tuleb tal rajale minna kõige esimesena ning teistele teed "puhastada".

Delfi Sport kajastab kogu rallit otseblogis.

Tänane ajakava (Eesti aja järgi, kogu ralli ajakava vaata artikli lõpust):

Neljapäevane võistluspäev

Testikatse - kell 18.00

SS1 Street Stage GTO (1,14 km) - kell 4.08

Reedene võistluspäev

SS2 El Chocolate 1 (31,57 km) - kell 18.18

SS3 Ortega 1 (17,28 km) - kell 19.16

SS4 Street Stage León 1 (1,11 km) - kell 20.59

Hoolduspaus

SS5 El Chocolate 2 (31,57 km) - kell 23.17

SS6 Ortega 2 (17,28 km) - kell 0.15

SS7 Las Minas 1 (10,72 km) - kell 1.18

SS8 & SS9 V-Power Shell Stage 1 & 2 (2,33 km + 2,33 km) - kell 2.58

Laupäevane võistluspäev

SS10 Guanajuatito 1 (25,90 km) - kell 16.23

SS11 Otates 1 (32,27 km) - kell 18.11

SS12 El Brinco 1 (8,13 km) - kell 19.08

Hoolduspaus