TÄNA | Kes näitab Sardiinia ralli testikatsel kiireimat minekut? Mida suudab Tänak?

Sardiinia rallile läheb MM-sarja üldliidrina vastu Sebastien Ogier (Citröen), kellel kogutud 142 punkti. See tähendab ühtlasi, et Ogier alustab rallit esimesena ehk täidab teepuhastaja rolli. Sarnases olukorras on ka üldarvestuses talle järgnevad Ott Tänak (Toyota, 140 punkti) ja Thierry Neuville (Hyundai, 132 punkti), kes lähevad rajale vastavalt teise ja kolmandana.

Tänak tunnistas ralli eel, et ülimalt oluliseks saab reedene päev. "Reedene päev kujuneb kindlasti keeruliseks. See on kahtlemata kõige tähtsam päev ja sealt saadud hea koht on ülejäänud ralli jaoks väga tähtis. Kui oleme reede õhtuks esikolmikus, siis on juba väga hästi saadud."

Sardiinia rallile läheb tiitlikaitsjana vastu Neuville, kes mullu edestas ralli lõpus teiseks tulnud Ogier'd vaid 0,7 sekundiga. Tänak lõpetas möödunud aastal ralli 9. kohal.

Neljapäeval sõidetakse Sardiinia rallil üks kiiruskatse, millel pikkust 2 kilomeetrit. Kiiruskatsetele eelneb ka testikatse, mis algab Eesti aja järgi hommikul kell 10. Delfi vahendab kogu ralli käiku otseblogi vahendusel.

Testikatsest teeb otseülekande ka WRC Facebook!



Sardiinia ralli ajakava:

Neljapäev, 13. juuni

SSS 1 Ittiri Arena Show 2.00 km 20:00