25.04.2019, 14:05

TÄNA | Autoralli MM-sari jätkub Argentina etapiga: tutvu ajakavaga!


Delfi Sport
RUS 31
Ott Tänak Korsikal
Ott Tänak KorsikalFoto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalavahetusel hooaja viienda etapiga, mis kihutatakse Argentina kruusateedel. Lõuna-Ameerikasse läheb liidrina Thierry Neuville (Hyundai), kellel on 82 punkti. Belglasele järgnevad tihedalt Sebastien Ogier (Citröen) 80 silmaga ja mullu Argentinas võidutsenud Ott Tänak (Toyota) 77 punktiga.

Argentina ralli ajakava (Eesti aeg)

Neljapäev, 25. aprill:
Kell 16.00 Testikatse (4,25 km)

Reede, 26. aprill:
Kell 01.08 SSS 1 Super Especial VILLA CARLOS PAZ (1,90 km)
14.08 SS 2 LAS BAJADAS/VILLA DEL DIQUE (16,65)
14.55 SS 3 AMBOY/YACANTO (29,85)
16.08 SS 4 SANTA ROSA/SAN AGUSTIN (23,44)
18.03 SSS 5 Super Especial FERNET BRANCA (6,04)
20.51 SS 6 LAS BAJADAS/VILLA DEL DIQUE (16,65)
21.38 SS 7 AMBOY/YACANTO (29,85)
22.51 SS 8 SANTA ROSA/SAN AGUSTIN (23,44)

Laupäev, 27. aprill:
Kell 13.47 SS 9 SPEEDAGRO TANTI - MATADEROS (13,92 km)
14.38 SS 10 MATADEROS - CUCHILLA NEVADA (22,67)
15.25 SS 11 CUCHILLA NEVADA - CHARACATO (33,65)
17.26 SSS 12 Super Especial FERNET BRANCA (6,04)
19.17 SS 13 SPEEDAGRO TANTI - MATADEROS (13,92)
20.08 SS 14 MATADEROS - CUCHILLA NEVADA (22,67)
20.55 SS 15 CUCHILLA NEVADA - CHARACATO (33,65)

Pühapäev, 28. aprill:
Kell 15.08 SS 16 COPINA - EL CÓNDOR (16,43 km)
16.31 SS 17 MINA CLAVERO - GIULIO CESARE (20,30)
18.18 SS 18 Power Stage EL CÓNDOR (16,43)

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MM-sarja üldseis:

1. Thierry Neuville (Hyundai) 82 punkti
2. Sébastien Ogier (Citroën) 80
3. Ott Tänak (Toyota) 77
4. Elfyn Evans (M-Sport Ford) 43
5. Kris Meeke (Toyota) 42
6. Esapekka Lappi (Citroën) 26

MM-sarja meeskondlik arvestus:

1. Hyundai 114 punkti
2. Citroën 102
3. Toyota 98
4. M-Sport 70

Kuues käik
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