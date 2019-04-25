TÄNA | Autoralli MM-sari jätkub Argentina etapiga: tutvu ajakavaga!

Argentina ralli ajakava (Eesti aeg)
Neljapäev, 25. aprill:
Kell 16.00 Testikatse (4,25 km)
Reede, 26. aprill:
Kell 01.08 SSS 1 Super Especial VILLA CARLOS PAZ (1,90 km)
14.08 SS 2 LAS BAJADAS/VILLA DEL DIQUE (16,65)
14.55 SS 3 AMBOY/YACANTO (29,85)
16.08 SS 4 SANTA ROSA/SAN AGUSTIN (23,44)
18.03 SSS 5 Super Especial FERNET BRANCA (6,04)
20.51 SS 6 LAS BAJADAS/VILLA DEL DIQUE (16,65)
21.38 SS 7 AMBOY/YACANTO (29,85)
22.51 SS 8 SANTA ROSA/SAN AGUSTIN (23,44)
Laupäev, 27. aprill:
Kell 13.47 SS 9 SPEEDAGRO TANTI - MATADEROS (13,92 km)
14.38 SS 10 MATADEROS - CUCHILLA NEVADA (22,67)
15.25 SS 11 CUCHILLA NEVADA - CHARACATO (33,65)
17.26 SSS 12 Super Especial FERNET BRANCA (6,04)
19.17 SS 13 SPEEDAGRO TANTI - MATADEROS (13,92)
20.08 SS 14 MATADEROS - CUCHILLA NEVADA (22,67)
20.55 SS 15 CUCHILLA NEVADA - CHARACATO (33,65)
Pühapäev, 28. aprill:
Kell 15.08 SS 16 COPINA - EL CÓNDOR (16,43 km)
16.31 SS 17 MINA CLAVERO - GIULIO CESARE (20,30)
18.18 SS 18 Power Stage EL CÓNDOR (16,43)
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MM-sarja üldseis:
1. Thierry Neuville (Hyundai) 82 punkti
2. Sébastien Ogier (Citroën) 80
3. Ott Tänak (Toyota) 77
4. Elfyn Evans (M-Sport Ford) 43
5. Kris Meeke (Toyota) 42
6. Esapekka Lappi (Citroën) 26
MM-sarja meeskondlik arvestus:
1. Hyundai 114 punkti
2. Citroën 102
3. Toyota 98
4. M-Sport 70