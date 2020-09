Suurepärane uudis: WRC-sarja võib tänavu lisanduda veel üks ralli

Hetkeseisuga on MM-sarja hooaja viimaseks etapiks 22. novembril peetav Belgia ralli, kuid kogenud ralliajakirjanik David Evans väidab, et kalendrisse on lisandumas Monza etapp.

Kuigi Autodromo Nazionale di Monza ringrada on avalikkusele tuntud eeskätt kui vormel-1 etapi võistluspaik, on seal seal alates 1978. aastast peetud ka rallit.

100 miili pikkusel Monza rallil võidutses näiteks 2011. aastal üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ning WRC autotootjate poolt hinnatakse seda võistlust turunduslikult väga kõrgelt.

Üks ralli MM-sarjale lähedalseisev allikas ütles DirtFishile: “Monza oleks WRC jaoks väga loogiline valik. Sellel ringrajal on piisavalt võistluskilomeetreid, et see jõuproov võiks kujuneda põnevaks."



Allika sõnul oleks Monza etapil osalemise kulud tootjate jaoks mõistlikud ning lisaks avaneks siis võimalus tuua hooaja lõpuralliks raja äärde ka publikut.

Väga võimalik, et tänavune WRC sari lõppeb seega alles 3.-6. detsembril Monza etapiga.

Sel nädalavahetusel jätkuvad maailmameistrivõistlused Türgi jõuprooviga, oktoobris ja novembris järgnevad Sardiinia ja Ypresi ralli.