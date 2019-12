View this post on Instagram

🇪🇪 Mis saaks olla veel olulisem, kui pere ja sõbrad ning ma loodan, et leiate neil pühadel selle aja, et olla koos oma lähedastega.👨‍👩‍👧‍👦 Meil siin Eestis on palju ka neid lapsi, kes ei saa tervislikel põhjustel traditsiooniliselt oma pere keskel jõule nautida. Seetõttu olemegi koos Martiniga otsustanud anda edasi meile määratud preemia heategevuseks ning loodame, et see toob abivajajatele rõõmu ja tuge. Häid pühi kõigile!🎁🌲🎅 --- 🇬🇧 What could be more important than our families and friends? I hope that you can celebrate these holidays with your loved ones.👨‍👩‍👧‍👦 There are some children, who are not able to celebrate these holidays traditional way due to their health issues. That's why we have decided to donate our reward from the Estonian Olympic Committee to Estonian Association of Parents of Children with Cancer and we hope that it helps them in this difficult fight. Happy Holidays everyone!🎁🌲🎅