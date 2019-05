Suure avarii üle elanud Neuville vahetab selleks nädalaks kaardilugejat

Neuville'i tavapärane paarimees Nicolas Gilsoul kirjutab oma blogis, et testipäevade esialgne plaan pole hoolimata hirmutavast avariist muutunud: belglane pidigi Hyundai rooli istuma kolmandal testipäeval ning seda Gilsouli asemel hoopis Julien Vialiga.

"See kõik oli juba ammu paika pandud, Julien on koos Bruno Thiryga olnud meile ka eessõitjateks. Ta tunneb meie legendisüsteemi ning pole vaja mainidagi, et kui kunagi ei saa mina Thierry kõrvale istuda, oleks just Julien minu asemele esimene valik. Seega on tema jaoks huvitav Hyundai kokpitis kilomeetreid koguda ja kiirusega harjuda," kirjutab Gilsoul.