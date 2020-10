Suurbritannia ralli võib 2021. aastal kolida üle mere

Rahvusvaheline autoliit FIA avaldas eelmisel nädalal 12-etapilise 2021. aasta autoralli MM-sarja kalendri, kus Suurbritannia rallile on broneeritud kuupäevad 19-22 august. Lahti on jäetud aga täpne toimumispaik.

Autospordi andmetel valmistavad Põhja-Iiri ametnikud hetkel ette finantspaketti, et ralli Walesist üle Iiri mere tuua.

"Põhja-Iirimaa turismiamet sai hiljuti WRC promootorilt pakkumise koostada kulude plaan. Meil pole võimalik midagi enamat kommenteerida, kuni meil on rohkem detaile," ütles ajakirjale Põhja-Iirimaa Majanduskantselei esindaja.

Autospordi andmetel peavad Põhja-Iirimaa võimud WRC etappi investeeriuma umbes 2,2 miljonit eurot. Välja on toodud, et näiteks eelmisel aastal Põhja-Iirimaal toimunud golfi suurturniiri The Open korraldamine maksis regioonile kolm korda rohkem.

Suurt lobitööd WRC etapi Põhja-Iirimaale toomiseks on teinud Hyundai piloot Craig Breen, kuid oma toetust on sellele avaldanud ka waleslasest MM-sarja hetkeliider Elfyn Evans ja üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

"Arvan, et võistlus peaks siin olema. Meil on nii palju pakkuda. Siin on fännid, keskkond ja mis kõige tähtsam, katsed - siinsed teed on üle mõistuse ilusad," ütles Breen.

WRC ralli Põhja-Iirimaale toomine pole sugugi mingi uus idee, vaid see käidi esimest korda avalikult välja juba 2015. aastal. Mõte tekkis samal aastal Põhja-Iirimaal edukalt korraldatud Euroopa meistrivõistluste etapi (Circuit of Ireland Rally) järel.