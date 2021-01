Suurbritannia ralli jääb ära, belglased saavad WRC sarjas teise võimaluse

Suurbritannia rallile on takistuseks saanud Walesi valitsuse toetuse puudus viimastel aastatel. 2020. aasta etapp jäi ära koroonaviiruse pandeemia tõttu ning ralli korraldajad lootsid, et valitsus toetab neid selle asemel 2021. aastal, kuid nii ei läinud.

Samal ajal püüti Suurbritannia rallit viia üle mere Põhja-Iirimaale, kuid seegi katse läks keeruliste aegade tõttu vett vedama. DirtFishi andmetel jätkatakse Belfastis läbirääkimisi 2022. aasta etapi korraldamise teemal.

See kõik tähendab, et esimest korda peaaegu poole sajandi jooksul ei näe ralli MM-sarja kalendris Briti etappi, mille asemel toimub seni tärniga kalendris figureerinud Ypresi ralli. Suurbritannia ralli kuupäevad on 19.-22. august.

Samal ajal oodatakse teateid Prantsusmaalt, kus peaminister Jean Castex peaks andma pressikonverentsi. Kui sealt just halbu uudiseid ei tule, loodavad Monte Carlo ralli korraldajad kinnitada, et nende üritus 21.-24. jaanuarini toimub kindlalt.

Ühtlasi teatab DirtFish, et hooaja teine MM-etapp toimub ilmselt 25.-28. veebruarini Rovaniemis Artic Lapland Rally raames.