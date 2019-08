Suurbritannia MM-rallit ootab ees põnev uuendus

Telegraphi andmetel avaldab Rahvusvaheline Autoliit (FIA) peatselt uue hooaja kalendri, kuid Suurbritannia ralli puhul jäetakse toimumiskoht märkimata.

Briti ralli tulevik on viimastel kuudel terava arutelu all olnud ning peamise võimalusena on kaalutud varianti, et etapp kolitakse Walesist Põhja-Iirimaale Iiri mere äärde. Hetkel käivad veel läbirääkimised Briti motospordiliidu, WRC promootori ja Põhja-Iirimaa valitsuse vahel.

Walesis on MM-etappi peetud alates 2000. aastast, kuid Briti motospordiliidu juht David Richards soovib, et see ralli hakkaks toimuma rotatsiooni korras - 2020. aastal Põhja-Iirimaal, 2021. aastal Šotimaal, 2022. aastal Inglismaal ja 2023. aastal Walesis.

"Kas Põhja-Iirimaale kolimine on Briti ralli tuleviku seisukohalt võtmetähtsusega? Ma ütleks, et jah," kommenteeris WRC-sarja promootor Oliver Ciesla juba tänavu maikuus. "Põhja-Iirimaa on WRC seisukohalt väga huvitav. See ei pruugi olla pikaajaline lahendus, kuid vähemalt värske vaheldus kasvõi korraks. Vahest peaks ralli rotatsiooni korras toimuma - see oleks minu arvates väga atraktiivne."

Põhja-Iirimaal pole kunagi varem ametlikult MM-etappi peetud, kuid nii 2007. kui 2009. aasta Iirimaa rallil olid erikatsed Põhja-Iirimaa teedel.

Tänavune Briti ralli toimub Walesis oktoobri alguses.